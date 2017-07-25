YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatil güvenliği de iş güvenliği kadar önemli

Tatil güvenliği de iş güvenliği kadar önemli

- Tatil dönüşü hüsran olmamak için de alınacak tedbirler var



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - İnsan hayatında en mutlu ve en güzel geçen anlardan biri olan tatilin de birçok riski olduğu iş güvenliği kadar tatil güvenliğinin de önemli olduğu belirtildi. Ege Hayat OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bilir, tatil hazırlığı yaparken giderken yanımızda alıp götüreceklerimiz kadar arkamızda bıraktığımız evimiz ve evdeki eşyalarımızın da güvenliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Huzurlu bir tatil ve tatile çıkacaklar için belli tüyolar veren Ramazan Bilir, "Komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı şehir ve çok katlı apartmanlarda tatile çıkarken daha çok dikkatli olup belli önlemler alınmalıdır" dedi.

Bu yıl havaların geç ısınması ve Ramazan ayının yaz sezonunda yaşanması dolayısıyla tatil süresinin azaldığını ve bu günlerde fırsatı olan herkesin tatile çıktığını belirten Ege Hayat OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bilir, "Şehirlerde bir çok kişi farklı yerlere tatile çıkıyor. Pek çok yangın, hırsızlık ve benzeri durumların tatil dönemlerinde yaşandığı göz önünde tutulursa tatile çıkacakların tatile çıkmadan önce bazı hususları dikkate alması gerekiyor" dedi.

Tatil hazırlığı yaparken götürülecek eşyaların listesi ile evde de alınacak tedbirlerin mutlaka listesinin yapılmasını tavsiye eden Ramazan Bilir,"Tatile çıkarken evinizi en güvenli şekilde bıraktığınızdan emin olmak için bir listeniz olsun. Tek tek yanlarına tik atarak, hepsini yaptığınızdan emin olun. Böylece aklınız evinizde kalmaz ve tatilinizi huzurla geçirirsiniz. Bunun yanında paspasın altına anahtar bırakma gibi geleneksel hatalardan da vazgeçin. Güvendiğiniz kişi kim ise anahtarı bizzat ona teslim edin. Bunun yanında hırsızlık olaylarına karşı evinizin güvenliğini tam alın. Posta kutusunda biriken zarflar hırsızlar için bir mesajdır. Bu nedenle posta kutunuzdaki gönderilerin sık sık alınmasını sağlayın. Balkon ve teras kapılarının sağlam ve içeriden kilitlenmiş olduğundan emin olun. Bunun yanında imkanı olanlar internet bağlantılı güvenlik sistemi kurdurarak evini istediği her saatte denetim altında tutabilir" diyerek tatile çıkanların evlerinin güvenliğini ihmal etmemesini tavsiye etti.

(İK)



25.07.2017 09:52:09 TSI

NNNN

