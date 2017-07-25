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Düzcespor'a birincilik madalyası



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Türkiye Satranç Federasyonu Kulüpler Şampiyonasına katılan Düzcespor Satranç Takımı Finallerde Oyuncusu Çağrıcan Subaşı ile 3. Masa birinciliğini kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Kulüpler Şampiyonasına 55 takımın yer aldı. Şampiyonada Düzce'yi Düzcespor, Akçakoca Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Akçakoca Palamut Briç ve Satranç Kulübü temsil etti. Oynanan 9 tur mücadelenin sonunda 3 takımda ligi orta sıralarda bitirdi.

Düzcespor'da 3. Masada mücadele eden Çağrıcan Subaşı oynadığı 9 maçın hepsini kazanarak 1. oldu ve Düzce'yi gururlandırdı. Ayrıca Akçakoca Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü 4. Masa Oyuncusu İlhan Can da oynadığı 9 maçın yedisini kazanarak masasında 3. oldu.

Konya'da bir hafta süren mücadelelerden sonra açıklama yapan Düzcespor Satranç Takımı Antrenörü Nedim Yılmaz ''Çok zor ve yorucu bir hafta geçirdik. Düzcespor olarak Türkiye Kulüpler Şampiyonasına ikinci katılışımız. Bu Şampiyonada satrançta belirli bir seviyeye gelmiş oyunculardan kurulu takımlarla mücadele ettik. Biz Düzcespor olarak dışarıdan sadece bir oyuncu takviyesi yaparak tamamen alt yapımızdan yetişen oyuncularımızla mücadele ettik ve gücümüze göre gayet başarılı bir sonuç elde ettik. Bunun yanında 3. Masa oyuncumuz Çağrıcan Subaşı oynadığımız 9 maçın hepsini kazanarak Türkiye birincisi olup hepimizi gururlandırdı. Biz de takım olarak bu başarıyı Şampiyonaya katılmamızda desteklerini esirgemeyen Düzcespor Kulüp Başkanımız Cihat Algün'e hediye ediyoruz'' dedi.

(AY)



25.07.2017 13:11:05 TSI

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