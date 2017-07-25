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Amed Sportif Faaliyetler'de tempo arttı

25 Temmuz 2017 Salı, 13:11
Amed Sportif Faaliyetler'de tempo arttı

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kocaeli Kartepe'de kampa giren ve burada ikinci etap hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, idmanların temposu arttı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde günde çift idman yapan Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcular form tutmaya başladı.
Sabahki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, daha sonra denge ve koordinasyon çalışması yaptı. Sabahki çalışma aerobik koşu ile tamamlandı. Akşam gerçekleşen idman ise yaklaşık 2 saat sürdü. Amed Sportif Faaliyetler, bu çalışma bölümünde topla birlikte taktik çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Taner Taşkın, antrenmanı sık sık durdurarak, futbolcularını yapmaları konusunda uyardı. Taşkın, bazı futbolcularla da yakından ilgilendi.
(MÇ-AKK-S)

25.07.2017 13:12:54 TSI
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