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Başkan Toltar'dan Genel Sekreter İlhan Bayram'a Ziyaret



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KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarete Dilovası Belediyesi Başkanı Toltar Genel Sekreter Bayram'ın Kocaali'yi çok iyi bilen bir isim olduğunu ve Bayram ile önemli projelere imza atacağını söyledi. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın gerçekleştirdiği nazik ziyaretler için teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, "Bizler uyum içerisinde şehrimize en yüksek verimi vermek için çalışacağız. Bu doğrultuda belediyelerimiz ile koordinasyon sağlamamız da çok önemli. İşbirliği içinde çalışarak kentimize daha iyi projeler kazandıracağız" dedi.

İSU Genel Müdürlüğü görevinden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan İlhan Bayram'ı makamında ziyaret eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ziyarette kent adına yapılan projelerde işbirliğinin önemine değinildi.

Genel Sekreterlik görevinin hayırlı olmasını dileyen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Genel Sekreter Bayram'ın İSU'daki önemli projeleri ile başarılarını gördüklerini dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinde de bu başarısının devam edeceğini belirtti.

(GY-Y)



25.07.2017 13:16:25 TSI

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