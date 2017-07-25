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Bank Asya Davası'nda 7 polis tahliye oldu



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17-25 Aralık olayları sonrası örgütün bankası olan Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden açığa alınan ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılanan 7 sanık polis, ilk duruşmada tahliye oldu.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Ş.E.(35), E.K.(42), İ.B.(43), M.D.(36), M.K.(42), M.D.(45) ve O.K. (44) ile avukatları hazır bulundu.

Sanık E.K., mahkemede "2014 Şubat ayında bankaya hesap açtırdım, sattığım ev ve alacağım olan paralardan 105 bin TL'yi hesabıma aktardım. Daha sonra parayı çektim, örgütten kesinlikle talimat almadım" dedi. İ.B. ise faizsiz bankacılık için Bank Asya'yı seçtiğini, Nevşehir'deki sattığı evden aldığı parayı bankaya yatırdığını iddia etti.

Diğer tüm sanıklar da FETÖ adlı örgütten talimat almadıklarını söyleyerek tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu verdiği ara kararda oy çokluğuyla 7 tutuklu sanığın da adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tahliyelerine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için Ekim ayına ertelendi.

(AÖ-Y)



25.07.2017 13:19:07 TSI

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