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Engelliler okuma-yazma öğrendi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engellilere yönelik okuma-yazma eğitimi verildi. 14 öğrencinin katıldığı eğitimlerde 10 öğrenci kursu başarıyla bitirdi. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, kursun temel amacının eğitim alanında çağ dışına çıkan engelli bireylerin burada okuma yazma ve sosyalleşme konusunda eğitim şeklinde olduğunu söyledi.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çeşitli branşlarda açılan kurslara katılan engellilere yönelik okuma-yazma eğitimi verildi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen eğitime 14 engelli katıldı. Haftada 10 saat verilen 1. kademe okuma-yazma kursu 12 hafta sürdü. Kursa katılan 14 öğrenciden 10'u yapılan 1. kademe sınavından başarı ile geçerek, okuma yazma öğrendi.

Sabırla başardılar

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, okuryazarlığın sağlıklı bireylerin kendini ifade edebilmesi açısından büyük önem arz ederken, özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için bu durumun ne denli önem arz ettiğinin manidar olduğunu söyledi. Kılıç, "Özellikle toplumsal yaşam içerisinde hayatlarını bağımsız bir şekilde idame etmeleri yönünden okuryazar oluşları en önemli basamağı oluşturmaktadır. Özel bireylerde okuma yazma süreci sağlıklı bireylere nazaran daha zor bir sürece tekabül etmektedir. Bu zorlu süreç öğretmen, öğrenci ve aile üçgeninde gerçekleşmektedir. Bu üçgenin en önemli yapıtaşı ise sabırdır. Bu sancılı süreçte öğrencinin motivasyonu yüksek tutulmalı, başarısızlık duygusuna düşüp okuma yazmaya karşı-tepki oluşturmadan ilerleme sağlanmalıdır. Aile ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu süreçte öğrencinin öğrenme kapasitesi de elbette ki yüksek olacaktır" dedi.

"Duyarlı aileler sayesinde güzel neticeler aldık"

Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki öğrencilerin özel eğitime gereksinim duyan bireylerden oluştuğuna işaret eden Başkan Kılıç, "Bu öğrencilerimizin büyük çoğunluğu hafif düzey mental reterdasyon tanısı konulmuş olup aynı zamanda aralarında fiziksel rahatsızlığı olan öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Eğitim sürecinde öğretmenlerimiz öncelikle öğrencilerimize görselliği baz alan materyaller üzerinden harfleri tanıtıp, somut örneklerle kelimeler öğrettik. Mental rahatsızlıklarından ötürü unutkanlık sorunuyla karşı karşıya olduğumuz için bu süreçte okulda öğrendiklerini evde tekrar etmeleri çok önemliydi. Bu konuda duyarlı olan ailelerimiz sayesinde birinci kademede güzel neticeler aldık" diye konuştu.

(İHA-AKK-Y)



25.07.2017 13:24:40 TSI

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