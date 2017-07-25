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Gediz MHP teşkilatından basın mensuplarına kahvaltı

25 Temmuz 2017 Salı, 13:25
Gediz MHP teşkilatından basın mensuplarına kahvaltı
Gediz MHP teşkilatından basın mensuplarına kahvaltı

(Fotoğraflı)

Recep Baysal
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde görev yapan basın mensupları 24 Temmuz Basın Bayramında Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Mehmet Oyan'ın davetlisi olarak Tadım Lokantasında kahvaltıda buluştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Mehmet Oyan 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansür uygulamasının kaldırılmasının 109'ncu yıldönümünde basın mensuplarının bayramını kutladı.
Tadım Lokantasında düzenlenen kahvaltıya Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Mehmet Oyan'ın yanısıra, MHP Gediz İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi üyesi Bahri Uluten, Belediye Meclis Üyesi Necdet Akel ve basın mensupları katıldı.
MHP İlçe Başkanı Oyan kahvaltıda yaptığı açıklamada, Demokrasinin kesintisiz ve etkin bir şekilde işlemesi için basın görevini her türlü sansürden uzak ve meslek etiği kuralları çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Başkan Oyan; "Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda ve sorumluluk duygusu içinde haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın, basında sansürün kaldırılması ve basın bayramını kutluyorum. Bu gün burada görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızla birlik ve beraberliği temsilen bir araya gelmenin de hazzını yaşıyoruz. Yemek işin bahanesi. Senede bir günde olsa hatırlanıp, hatırlatılmak önemli. İşte biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Aktif olarak bu mesleği yapan basın mensubu arkadaşlarımız toplum içindeki en zor görevlerden birini yapıyorlar. Yaşamlarının her anından taviz vererek görevlerini sürdüren tüm basın mensubu arkadaşlarımın, çalışma yaşamlarında başarılar diliyorum. Geldikleri içinde hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Açıkçası biz çok mutlu olduk" dedi.
Kahvaltıda Yenikapı ruhuna vurgu yapan Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Mehmet Oyan; "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülke siyasetinde halkımızın bize vermiş olduğu muhalefet görevini layığı ile ifa etmekteyiz. Zira iktidar partisinin faaliyetleri içerisinde yanlış bulduğumuz icraatlar ve bunların sebep olabileceği neticeleri defaten dile getirmiş olmakla birlikte bu neticeleri zaman içerisinde ülke olarak hep birlikte yaşamış bulunmaktayız.
Bununla birlikte Aziz Milletimizin bize vermiş olduğu muhalefet görevini; ülkemizi yönetme görevini takdir etmiş olduğu iktidar partisine, dolayısıyla güzel ülkemize düşmanlık etmek olarak algılamaksızın "Yeni Kapı" ruhu ile gerçekleştirmekteyiz.
Genel Başkanımızın söylediği üzere, partimizin siyasi anlayışı, ülkemizin ve milletimizin bekası üzerine kurulmuş olup, "önce ülkem ve milletim, daha sonra partim" anlayışı benimsenmiştir. MHP İlçe teşkilatı olarak, ilçemiz yerel yönetiminin gerçekleştirmekte olduğu icraatlerin takipçisi olduğumuzu, halkımızın yararına yaptıkları faaliyetlerde yanlarında olduğumuzu belirtirim. Basın bayramınızı kutlarım" şeklinde konuştu. (RB-EFE)

25.07.2017 13:26:32 TSI
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