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Kepez'e yeni eserler



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'da, örnek yatırımları inceledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış olan Konya'da örnek belediyecilik hizmetlerini inceledi, tarihi eserleri ve müzeleri ziyaret etti. Tütüncü, bu kapsamda ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin havacılık temalı en büyük parkı olan Türk Yıldızları Parkı'nda ve içerisindeki uçak restoranda incelemelerde bulundu.

Tütüncü'yü, parka gelişinde Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Haluk Yılmaz, atlı zabıtalar eşliğinde karşıladı. Tütüncü, daha sonra restoran ve cafe olarak hizmet veren Airbus A300 tipi restoran uçağı gezdi. Başkan Hakan Tütüncü, uçağın kokpitini, bagaj kısmında kurulan yemekhanesini ve yolcu bölümünde hizmet veren restoranı inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Tütüncü, uçak restoranın ardından Konya Büyükşehir Belediyesinin, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzındaki düzenlemelerinin yer aldığı ve Türkiye'de ilk olan Ecdat Parkı'nı gezdi.



Kent belleği müzesi için AR-GE

Başkan Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikası yerleşkesinde hayata geçireceği kent belleği müzesi için de Koyunoğlu Şehir Müzesi'nde ve tarihi Konya evinde AR-GE çalışması yaptı. Nostaljik siyah ve beyaz fotoğraf çekiminin yapıldığı müzede, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de ayaklı fotoğraf makinesi ile nostaljik fotoğrafı çekildi.



Selçuklu çini işçiliğine hayran kaldı

Osmanlı eseri Aziziye ve Selimiye camilerini ziyaret eden Tütüncü, daha sonra Karatay Müzesi'nde ve İnce Minare Müzesi'nde çok sevdiği Selçuklu Mimarisi ile buluştu. Tütüncü, Anadolu Selçuklu devri çini işçiliğinde önemli yer tutan ve çini eserler müzesi olarak hizmet veren Karatay Medresesi'ndeki turkuaz renkli Selçuklu çinilerini dakikalarca hayranlıkla izledi. Başkan Hakan Tütüncü, çini eserlerle ilgili hayranlığını, "Bu zarafet 800 yaşında. Atalarımız Anadolu Selçukluları'nın eseri. Söyleyecek söz bulamıyorum" sözleriyle dile getirdi. İnce Minare Müzesi'nde teşhir edilen Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait taş ve ahşap eserleri de ilgiyle inceleyen Tütüncü, "Atalarımızın 800 yıl evvelki estetik anlayışına tarifsiz. Hayran oldum" dedi.



Büyükşehir Zabıtasına övgü

Tütüncü, gün boyunca kendisine rehberlik eden Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Haluk Yılmaz'ı da makamında ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, "Zabıta Daire Başkanı Antalyalı hemşehrimiz Haluk Yılmaz'ın başarılı çalışmaları ile iftihar ettim. Kendisini Kutluyorum. Motorize ekipleri, turizm zabıtası ve hatta atlı zabıta ekipleri ile Konya Büyükşehir Zabıtası, takdiri hak eden farklılığı başarmış." ifadesini kullandı.

Tütüncü'ye Konya gezisine Kepez Belediye Meclis Üyesi Serhat Demir, Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu eşlik etti.

(SÇ-SÇ-Y)



25.07.2017 13:27:29 TSI

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