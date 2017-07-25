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Selendi'nin su taşkını sorunu ortadan kalkıyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezinde yağışlı havalarda meydana gelen su taşkınlarına son vermek amacıyla projesi hazırlanan yağmursuyu hattının ihalesi için gün sayıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde su baskınlarına son vermek için yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek çalışma kapsamında 11 Ağustos 2017 tarihinde 5 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattının yapım işi ihalesine çıkılacak. Bununla birlikte proje ile 7 buçuk kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı da yenilenecek. Selendi ilçesinin Ekrem Çimen, Şehit Yaşar Öz, Şehit Savcı Ethem Ekim, Park, Atatürk, Yavuz Sultan Selim, Tevfik Uğur caddelerine ve ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu hattı yapılacak. İhale kapsamında kanalizasyon ve içme suyu hatlarını da yenileyecek olan MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi'de topyekün bir dönüşüme imza atacak.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, geçtiğimiz Cuma günü Selendi ilçe merkezinde yaşanan olağanüstü yağış sebebiyle su baskınında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Cuma günü meydana gelen yoğun yağış nedeniyle Selendili hemşerilerimiz hiç istemediğimiz manzaralarla karşı karşıya kalarak mağduriyet yaşadı. Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş ile yaptığımız istişareler ve incelemeler sonucunda ilçe merkezinde ivedi bir şekilde yağmur suyu hattı döşenmesine karar vermiştik. Geçtiğimiz haftalarda proje çalışmalarını tamamladığımız yağmursuyu hattı projesinin yapım işi için 11 Ağustos 2017 tarihinde ihaleye çıkacağız. 5 buçuk kilometre yağmursuyu hattı döşeyeceğimiz ilçemizde toplamda 15 kilometrelik kanalizasyon ve içme suyu hattını da sağlıklı hale getireceğiz. Bir daha bu manzaraların yaşanmaması adına öncelikle yağmursuyu hatlarını yapacağız. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

(AY-Y)



25.07.2017 13:34:53 TSI

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