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Karikatürlerle Bodrum



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Bodrum Leman Kültür yöneticisi Fikriye Erdoğan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ederek yapmakta oldukları bir çalışma hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette uzun yıllar Gırgır ve Fırt dergilerinde karikatürler çizen, şu anda da LeMan dergisinde çizmeyle devam eden Mehmet Çağçağ'ın Bodrum için hazırladığı özel tasarım hakkında Başkan Mehmet Kocadon'a bilgi veren Fikriye Erdoğan konu ile ilgili hazırlanan görseli de Başkan Kocadon'a hediye etti. Tasarımı çok beğenen Başkan Mehmet Kocadon çalışmanın daha geniş kitlelere ulaşması için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Hazırlanan tasarımda Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Arkadaşlar bu duvara Bodrum'umuzu anlatan bir şeyler çizelim!.. Size iki gün süre!.." diyor. Çalışmaya katılacak olan karikatüristler de akıllarından geçen konuları tek tek sıralıyor.

(MB-Y)



25.07.2017 13:41:36 TSI

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