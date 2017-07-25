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Gördes arıtma tesisi takdir topladı

25 Temmuz 2017 Salı, 13:40
Gördes arıtma tesisi takdir topladı
Gördes arıtma tesisi takdir topladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Gördes ilçe merkezini evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliliğinden kurtarmak için inşa ettiği tesis mahalle muhtarlarından takdir topladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde atıksu kaynaklı çevre kirliliğine ket vurmak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Gördes ilçe merkezi için inşa edilen atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlar noktalandı. Betonarme imalatların ardından tesiste mekanik imalatların montajına ve elektrik ünitelerindeki çalışmalara başlandı. İlçenin 30 yılını garanti altına alacak olan tesis, mahalle muhtarlarının da takdirini kazandı. Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nakıpağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, "Güzel bir tesis inşa ediliyor. Bir evden çıkan atıksuyun çevreye uzun yıllar zarar verdiğini okumuştum. Çoluk çocuk sahibi insanlarız. Çalışma hem bizim hem çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a görevlerinde başarılar diliyorum. Hizmetlerinden çok memnunuz" dedi.
(AY-Y)

25.07.2017 13:42:31 TSI
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