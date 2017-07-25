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Kazandıkları kupayı Başkan Şahiner'e hediye ettiler

25 Temmuz 2017 Salı, 13:41
Kazandıkları kupayı Başkan Şahiner'e hediye ettiler
Kazandıkları kupayı Başkan Şahiner'e hediye ettiler

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Bursa'da yapılan Büyükler 2. Grekoromen Güreş Türkiye finallerinde dördüncü olarak 1. lige yükselen Sungurlu Belediyespor Güreş takımı kazandıkları kupayı Başkan Şahiner'e hediye ettiler.
Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Bahri Sezen, güreş takımı teknik heyeti ve sporcular Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret ederek hep birlikte kupa kaldırdılar.
Sungurlu Belediyespor teknik heyet ve sporcuları tebrik eden Başkan Şahiner, "Kazanmış olduğunuz başarı takdire şayandır. Son derece centilmence mücadele ettiniz. Sungurlu ve Belediyemize yakışır bir şekilde mücadele ettiniz. Bizler Sungurlu'da güreş sporun daha güzel yerlere gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumanın en büyük yolu spordur. Sizler bu başarınızla gençlerimize güzel örnek oldunuz" ifadelerini kullandı.
(SŞ-BÖ)

25.07.2017 13:43:19 TSI
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