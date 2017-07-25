ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den organik hizmet

25 Temmuz 2017 Salı, 13:45
Büyükşehir'den organik hizmet
Büyükşehir'den organik hizmet

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de yaşayanların daha sağlıklı beslenebilmesi için önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Harikalar Diyarı'na yapılan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı 29 Temmuz Cumartesi günü açılacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle Kayserililer artık daha sağlıklı ve organik beslenecek. Harikalar Diyarı'nda toplam 55 bin metrekare alanda kurulan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda 19 adet 660 metrekare, 19 adet 330 metrekare, 16 adet de 475 metrekare olmak üzere toplam 54 adet bahçe bulunuyor. Doğal Ürünler Bahçesi'nde ayrıca organik ürünlerin satışlarının yapılabilmesi için 1500 metrekare kapalı Pazar yeri ile 1300 metrekare açık Pazar yeri yer alıyor.
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği ile birlikte yapılan proje kapsamında üreticilere uzun bir süre organik tarımla ilgili eğitim verildi ve üretimin her safhasında kontroller yapıldı. Organik üretimin başladığı Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı 29 Temmuz Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in katılımıyla açılacak ve halkın hizmetine sunulacak. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'ndan haftanın her günü alışveriş yapılabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise Pazar kurulacak. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda ayrıca doğal ürünlerin satıldığı dükkanlar bulunuyor. Vatandaşlar bu dükkanlardan organik ekmek, salça, konserve, süt, yoğurt, peynir, yumurta, bal gibi gıda maddelerini temin edebilecek. Hafta sonunda pazarın kurulduğu günlerde açık olacak Organik Cafe'de de organik çay ve kahve içilebilecek.
(AÖ-Y)

25.07.2017 13:47:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Emniyet'in Whatsapp İhbar Hattı Uygulaması Kaldırıldı
YEREL

EMNİYET'İN WHATSAPP İHBAR HATTI UYGULAMASI KALDIRILDI
Kayserili esnaftan fuar tepkisi: &quot;Bizi zarara uğratıyor&quot;
YEREL

KAYSERİLİ ESNAFTAN FUAR TEPKİSİ: "BİZİ ZARARA UĞRATIYOR"
AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Mobil Uygulama Geliştiriyor
YEREL

AGÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİYOR
Talas Belediyesi'nden teleferik düzeltmesi
YEREL

TALAS BELEDİYESİ'NDEN TELEFERİK DÜZELTMESİ
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
YEREL

KTO BAŞKANI MAHMUT HİÇYILMAZ:
Kulpak Mahallesine yeni şebeke suyu
YEREL

KULPAK MAHALLESİNE YENİ ŞEBEKE SUYU
Melikgazi Belediyesi Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu açacak
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ HASTA VE YAŞLI BAKIM KURSU AÇACAK
Cumhuriyet Meydanı'ndan Ali Dağı'na Teleferik Yapılacak
YEREL

CUMHURİYET MEYDANI'NDAN ALİ DAĞI'NA TELEFERİK YAPILACAK
8. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası Başladı
YEREL

8. ULUSLARARASI ALİ DAĞI YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI BAŞLADI
Bunalıma giren şahıs kendini astı
YEREL

BUNALIMA GİREN ŞAHIS KENDİNİ ASTI
Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 5 bin ton mazot desteği
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DEN PANCAR ÇİFTÇİSİNE 5 BİN TON MAZOT DESTEĞİ
AGÜ'de Araştırma Görevlileri Buluşması
YEREL

AGÜ'DE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ BULUŞMASI
Uçurumda intihar eden gencin cesedini AFAD ve UMKE indirdi
YEREL

UÇURUMDA İNTİHAR EDEN GENCİN CESEDİNİ AFAD VE UMKE İNDİRDİ
Bank Asya Davası'nda 7 polis tahliye oldu
YEREL

BANK ASYA DAVASI'NDA 7 POLİS TAHLİYE OLDU
TEOG ve LYS Sınavlarında Melikgazi Etüd Merkezinin Büyük Başarısı
YEREL

TEOG VE LYS SINAVLARINDA MELİKGAZİ ETÜD MERKEZİNİN BÜYÜK BAŞARISI
Ömer Gülsoy Ticaret Odası başkanlığına adaylığına açıkladı
YEREL

ÖMER GÜLSOY TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINA AÇIKLADI
Excimer lazerde doğru bilinen 7 yanlış
YEREL

EXCİMER LAZERDE DOĞRU BİLİNEN 7 YANLIŞ
Melikgazi Belediyesi'nden duvarlara çiçek panosu
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDEN DUVARLARA ÇİÇEK PANOSU
Aydın Kalkan, &quot;Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Yanlışlıklar Devam Ediyor&quot;
YEREL

AYDIN KALKAN, "MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YANLIŞLIKLAR DEVAM EDİYOR"
Kocasinan Belediyesi unutulan çocuk oyunlarını canlandırıyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ UNUTULAN ÇOCUK OYUNLARINI CANLANDIRIYOR
İstihdam Otobüsü Kayseri'de
YEREL

İSTİHDAM OTOBÜSÜ KAYSERİ'DE
Esnaflar sıcaklardan korunmak için yaklaşık 200 metre uzunluğunda branda çekti
YEREL

ESNAFLAR SICAKLARDAN KORUNMAK İÇİN YAKLAŞIK 200 METRE UZUNLUĞUNDA BRANDA ÇEKTİ
Kayseri Şeker'den Boğazlıyan'da örnek yaz spor kursu
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DEN BOĞAZLIYAN'DA ÖRNEK YAZ SPOR KURSU