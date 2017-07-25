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Yunusemre Belediyespor'dan yeni transfer



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Gökhan Artun ile sözleşme imzaladı.

Süper Amatör Lig'i şampiyon tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkan Yunusemre Belediyespor, dış transferlerine devam ediyor. Mavi Beyazlı takım, Belediye Lokalinde gerçekleştirilen törenle 22 yaşındaki Gökhan Artun ile sözleşme imzaladı. Törene Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Belediyespor Genel Kaptanı Yılmaz Korap ve İmar İşleri Müdürü Hakan Akgöl katıldı. Kulüp Başkanı Arif Alkan, önemli bir transfere imza attıklarını vurgulayarak, "Geçen sene Somaspor'da oynayan, Beşiktaş alt yapısından yetişen Gökhan Artun tercihini Yunusemre Belediyespor'dan yana kullandı. Yeni sezon hazırlıklarımıza yarın itibariyle başlıyoruz. Başarılı bir sezon geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

(AY-Y)



25.07.2017 13:47:31 TSI

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