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Sakaryalı sporcular atletizm pisti istiyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya'da atletizm sporuyla ilgilenen sporcular çalışma alanı olarak atletizm pisti istiyor.

Daha önce Serdivan stadında çalışan atletizm sporcuları yapılan yıkım sonrasında çalışmalarını Sakarya Atatürk Stadyumunda devam ettirdi. Yeni stadın yapılması nedeniyle Sakarya Atatürk Stadyumunun yıkılma söylentilerine karşı atletizm sporuyla ilgilenen sporcular çalışma alanı olarak yeni bir atletizm pisti istiyor. Sporcular yaptığı yazılı açıklamada, "Zor şartlar altında çalışmalarına rağmen birçok atlet milli takımda görev almış ve başarılara imza atmıştır. Her yıl 300-400 civarında lisanslı atletin çalışma yaptığı, okul yarışlarının, il yarışlarının yapıldığı engelli sporcuların da çalıştığı Atatürk Stadyumunun yıkılacak olması sonucunda atletler sahipsiz kalmıştır. Bu durum Sakarya Atletizmini 10 yıl geriye getirecektir. Sakaryalı gelecek vaat eden sporcuları çalışma ortamı bulamadıkları için körelip gitmektedir. Bu durum sporcuları, antrenörleri sporcu velilerini kısacası herkesi üzmektedir. İlimizdeki yetkililer bu duruma acil çözüm bulması gerekmektedir" dediler.

(RŞ-GY-Y)



25.07.2017 13:51:18 TSI

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