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Burhaniye'de siyasetçi üretici

25 Temmuz 2017 Salı, 13:58
Burhaniye'de siyasetçi üretici
Burhaniye'de siyasetçi üretici

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, yörenin taze soğan ihtiyacını karşılarken, meyve üretiminde de öncü oldu. Bahçesinde ürettiği nektar ve Japon eriği ile takdir toplayan Bedir, partiye gelen konuklarına da nektar ikram etmeye başladı.
Burhaniye'de Ak Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, siyasetten arta kalan zamanlarında ürettiği taze soğan ile yörenin soğan ihtiyacını karşılarken, meyve üretiminde de örnek oldu. Bedir, ürettiği meyveleri dostlarıyla paylaşırken, partiye gelenlere çay ve kahvenin yanı sıra nektar ikramına başladı. Dededen çiftçi olduğunu anlatan 40 yaşındaki Onur Bedir," Arazilerimizde kışlık ve yazlık sebzeler üretiyorum. Son yıllarda ürettiğim taze soğanı da çevre il ve ilçelere gönderiyorum. Bu arada 150 adet nektar ile 100 adet Japon eriği diktim. Bu ağaçlar meyve vermeye başladı. Bu yıl meyvenin bol olması nedeniyle fiyatlar düşük olsa da ben para kazandım. Çünkü, meyve ağaçlarına çok iyi baktığım için kaliteli meyveler elde ettim. Bu günlerde nektar hasadı yapıyorum. Ürettiğimiz nektarları partimize gelen arkadaşlarımıza da ikram ediyoruz. Dostlarımızı bahçemize de davet ediyoruz. Bütün çiftçilerimizin meyve dikmelerini istiyorum. Çünkü, yöremiz meyve üretimine çok uygun. Meyve ağacı dikenler zarar etmeyecektir" dedi.
(FT-BT)

25.07.2017 13:59:43 TSI
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