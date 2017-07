YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kocadon, Bodrum basınıyla bir araya geldi

MUĞLA (İHA) - 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bodrum'da görev yapan basın yayın kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu, meclis üyeleri, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Temsilcisi Toyga İçözü, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ve Bodrum Belediyesi Basın Yayın Sorumlusu Fikret Hıdır ile Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Rezzan Şebin katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan ve yaklaşık 19 yıldır Bodrum basınıyla iç içe olduğunun dile getiren Başkan Kocadon,"Bugün, hep birlikte basında sansürün kaldırılışının 109. yılını kutluyoruz. Ancak, gönül isterdi ki dünyadaki hiçbir basın mensubu arkadaşımız yazdıkları ve düşünceleri yüzünden mağdur olmasın. Gazeteciler; ulusların gözü, kulağı, dili ve sesidir. Sizler, görürsünüz, konuşursunuz, duyarsınız, yazarsınız. Ve toplum da sizlerden haber alır. Sansür konusuna gelince 19 yıldır sansürün uygulanmadığı bir bölgedeyiz. 19 yıldır sizlerle, belediye başkanı olarak birlikteyim. İyi ve kötü haberleri bu yıllar içerisinde hep birlikte yaşadık. Bu süreç içinde yaptığınız bir haberden dolayı hiç birinize bir sitemim olmadı" dedi.

Özgür bir basın için, hep beraber; el ele...

Bodrum'un hoş görüsü yüksek bir şehir olduğunu söyleyen başkan Kocadon, "Halkın haber alma özgürlüğü için gecelerini gündüzlerine katan basın mensupları, demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Basın, demokrasinin gereğinin yerine getirilmesinde vazgeçilemez bir yere sahiptir. Ülkemizde basında sansürün kaldırılışının 109. yılında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen umut ediyorum ki; basınımız daha özgür ve daha rahat çalışma ortamında düşüncelerini ifade edebilsin ve emeklerinin karşılığını alabilsinler. Cezaevlerinde bulunan gazeteciler de özgürlüklerine kavuşabilsinler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.' diyerek yapılan görevin öneminin altını çizmiştir. Görevlerini özveriyle yerine getirmeye çalışan, bu mesleğe gönül vermiş tüm basın emekçilerimizin Basın Bayramını en derin sevgi ve saygılarımla kutluyorum. Karşılıklı olarak fikirlerimize saygı gösterdik. Bodrum, Türkiye'nin bu anlamda en hoşgörülü bölgesidir. Eleştirilere her zaman açığız. Eleştiriler bizi her zaman ileriye ve daha iyiye taşıyacaktır. 19 yıldır benimle birlikte olan, benim dönemimde evlenen, çoluk çocuk sahibi olan değerli basın mensubu arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum ve sansürün kalması için yıllarca mücadele veren gazeteci arkadaşlarımı bir kez daha minnetle, rahmetle anıyorum. Sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 'Özgür Bir Basın İçin, Hep Beraber; El Ele..'" şeklinde konuştu.

Başkanımızın pozitif bakış açısına ve yaklaşımına teşekkür...

Başkan Kocadon'un ardından söz alan Bodrumlu duayen gazeteci Zeki Özkeskin; "Görev yaptığı süre içinde yaptığımız haberleri saygıyla karşılayan, eleştirilerimizi hoş gören, pozitif bakış açısıyla her zaman yanımızda yer alan ve bizi onurlandıran Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon ve ekibine teşekkür ediyoruz. Basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde bizleri hatırlayıp, bir araya getiren başkanımıza minnettarız. Basında sansürün yaşanmamasını, fikirlerin özgürce ifade edilebilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kocadon'un hassasiyeti bizim için önemli..

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ise gecede; " Bugün, burada sizlerle, basınımızın emekçileri ile bulunmak güzel bir duygu. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da hassasiyetini göstererek biz basın emekçilerini unutmadı. Bu anlamda başkanımız Mehmet Kocadon'un hassasiyeti ve ekibinin yapıcı yaklaşımı için ayrıca teşekkür ediyorum. Öyle ya da böyle basın ülkemizde sansürün uygulandığı bir alan olmuş. Biz, birbirimize haksızlık etmeden, birlik ve dayanışma içinde hamasi nutuklar atmadan bir olmamız, birlikte olmamız lazım. Bugün geldiğimiz noktada basın mensubu arkadaşlarımızın özlük haklarının, sosyal pozisyonlarının iyileştirilmesi, toplumda daha saygın bir yerde görülmeleri adını tüm kamu ve özelde çalışmalarımızı yürütüyor, onlar nezdinde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tüm çabamız da bundan sonra bu minvalde devam edecektir. 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışı'nın 109. yılını canı gönülde kutluyor, konuya kayıtsız kalmayıp bizleri unutmayan başkanımıza sevgi ve minnetlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Gecede söz alan Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Rezzan Şebin de "Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon gibi siyasetçilerin tüm Türkiye'de yer almasını diliyorum. Yaptığı bir çok işin yanı sıra basına olan yaklaşımı, hoşgörüsü ve eleştiriye olan açıklığı ile günümüzde ihtiyaç duyduğumuz tam bir devlet adamı portresini çizmektedir. Toplumun her kesimini kucaklayan, dil, din, ırk farkı gözetmeden ağzından barış, özgürlük ve sevgi sözünü eksik etmeyen başkanımızın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve burada bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

25.07.2017 14:00:16 TSI

