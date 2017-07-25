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KHB Genel Sekreteri Akalın basın mensuplarıyla bir araya geldi



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ARTVİN (İHA) - Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İrfan Akalın gazetecilik mesleğinin de en az eğitim ve sağlık kadar kutsal olduğunu söyledi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İrfan Akalın, Basın ve Gazetecilik Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Artvin Kültür Evi'nde düzenlenen toplantıya İrfan Akalın'ın yanı sıra, Artvin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Hasan Gündoğdu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Halime Tuylu, Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı (AFGAD) İsmet Başer ve gazeteciler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Akalın "Ben gazeteciliğinde kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum. Gazeteciler yeri geliyor canını ortaya koyuyor. Savaş muhabirliği bile yapılıyor. Yeri geliyor halkın sesine kulak veriyorsunuz. Bundan dolayı bazı tepkiler alıyorsunuz. Yeri geliyor meslek icabı ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla her işin riske göre bir sınıflandırması olsa gazetecilerin işi çok riskli ve özveri gerektiren bir iş. Sağlık camiasının bir temsilcisi olarak sizleri çok önemsiyorum. Halkın taleplerini bizi ileten sizlersiniz. Bu vesile ile 24 Temmuz gazeteciler gününüzü kutluyorum. Çalışma şartlarınızın zor olduğunun farkındayım. İlerleyen dönemlerde daha iyi şartlarda çalışmanızı temenni ediyorum" dedi.

15 Temmuz ihanetinin gerçekleştiği gece basının gücünün daha da iyi anlaşıldığını dile getiren Akalın "15 Temmuz gecesi haber alma özgürlüğünün, gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu bizzat gördük. Gerçekten o gece daha iyi anladık ki iletişim haberleşme olmasa biz bildiğimiz tüm kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Bunu 15 Temmuz gecesi bizzat yaşayarak gördük. İdare pozisyonları olan insanlar gazetecilere korku ve endişe ile yaklaşıyorlar, açığımız olacak diye. Ama ben öyle görmüyorum. Elbette eksiklerimiz olacaktır. Sizlerde bizim göremediğimiz bu eksikleri halk adına görüp bize iletmek için bu görevi yapıyorsunuz. Bu açıdan benim bir endişem yok. Devlet ve milletimiz için ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman her zaman eleştirilere açığız. Artvin basının üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını görüyoruz. Bizde bundan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

(HFD-ÖS-Y)



25.07.2017 14:01:05 TSI

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