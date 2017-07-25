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Pamukkale Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk uygulama



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Belediye'si Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan 'Konuşan banklı, kütüphane park kafe'yi hizmete açtı.

Pamukkale Belediye'si tarafından Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan 'Konuşan banklı, kütüphane park kafe' hizmete açıldı. Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Pamukkale Üniversitesi öğrencileri için hazırlanan proje dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin "Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale ilçesinde olmasından dolayı, üniversite öğrencimiz için parklarda farklı bir farklı bir çalışma yaptık. Kitap kafemizde, konuşan banklarımız var. 9 tane bankımızda şiir dinleniyor, şarkı dinleniyor, gençlere yönelik kendi kültürümüzde olan ikram kültürünü de sunmak için, ikram çeşmemiz var. Yazın limonata, kışın çorba dağıtılıyor. En önemli noktası ise kitap kafemiz. Maalesef toplum olarak okumuyoruz. Bizde okumaya katkı vermek, için bu konsepti yaptık. Olaylara farklı gözle bakıyoruz. Türkiye'de bir ilktir. Konuşan bank, ikram çeşmesi, kafesi ve kütüphanesi ile farklı bir konsept. 1960 yazara ait 2860 tane farklı kitap var. İlave kitaplar da gelecek hem gençler sohbet edecek, hem dinlenecek. Örnek bir projeye imza attık Bundan dolayı mutluyuz. Şu anda tercih dönemi var. Denizli 60 bine yaklaşan öğrencimiz ile güzel şehir. PAÜ'yü tercih etsinler gelen öğrenciler hem iş noktasında, hem memuriyete atıldıktan sonra, öğrencilik hayatında iz bırakın bir il. Bunu çok duyduk. Denizli'yi Pamukkale Üniversitesini tercih etsinler" dedi

9 şairin yer aldığı banklar hakkında bilgi veren Gürlesin, "Konuşan banklarımızda 9 adet farklı isimler yer alıyor. Mevlana, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet, Mehmet Akif Ersoy gibi büyüklerimizin şiirlerini dinlenilmesi anlamında bir parkta doğal ortamda, yeşillikler içinde konuşan banklar oluşturduk. Kitap kafe ile bütünleşmesi ayrı güzel oldu. Parkı herkes yapar ama içerisindeki güzellikleri, ayrıntıları, gençler ile buluşturmak Pamukkale Belediyesi'nin farkını ortaya koyuyor. Kitaplarını okusunlar, çayını yudumlasınlar, farklı kitaplar ile mutlu güne başlamak yada hafta sonu yorgunluğu atmak için güzel bir ortam."

Gençlerde ilk günden parka ilgi göstermeye başladı.

(İHA-SÇ-Y)



25.07.2017 14:05:16 TSI

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