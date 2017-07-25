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Denizli'de parklar gündüz açık hava stüdyosu, gece serinleme yeri

25 Temmuz 2017 Salı, 14:04
Denizli'de parklar gündüz açık hava stüdyosu, gece serinleme yeri
Denizli'de parklar gündüz açık hava stüdyosu, gece serinleme yeri

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli'de parklar çiftler için açık alan fotoğraf stüdyosu olurken, akşamları da vatandaşların serinlemek için uğrak yeri oluyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında hizmete açılan Adalet Parkı renkli görüntüler oluşturuyor. 162 bin 554 metrekare alana sahip parkta 50 bin mevsimlik çiçek, 30 bin çalı ve bin ağaç dikimi yapılmıştı. Yapay gölet, şelale ve süs havuzların da yer aldığı park, özellikle yeni evlenecek çiftlerin uğrak yeri oldu. Parka gelen gelin ve damatlar bol bol fotoğraf çektiriyor.

Modern oyuncaklar
Adalet Parkında gelişen teknoloji ve modern oyuncaklarda yer alıyor. Çadır, gemi konseptleri de çocukların büyük ilgisini çekiyor. Geniş alana sahip parkta paten yapan çocuklarda renkli görüntüler oluşturuyor. Adalet Parkının akşamüstü ve gece saatlerinde de artan hava sıcaklarına karşı Denizlilileri serinleme yeri olarak görülüyor. Gece geç saatlere kadar Adalet Parkında vakit geçiren vatandaşların her akşam yoğun katılımı dikkat çekiyor.
(İHA-SÇ-Y)

25.07.2017 14:06:23 TSI
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