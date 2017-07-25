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Hem eğleniyor hem öğreniyorlar



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları ile öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da spor branşlarını öğrenerek vücutlarını dinç tutuyorlar.

Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 30 farklı branş ve 50 antrenör eşliğinde açılan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları devam ediyor. Yaz Spor Okullarında, öğrencilere antrenörler ve spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sunuluyor. Yaz okuluna katılan 7 bin 200 öğrenci hem öğreniyor, hem eğleniyor.

Kırıkkale genelinde yaz boyunca hizmet verecek olan Yaz Spor Okullarında çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının da sağlandığını belirten Kırıkkale Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Vekili Adnan Vural, "Yaz Spor Okuluna katılan öğrencilerimizin burada almış oldukları eğitim doğrultusunda bir yetenek taraması yapılacak, yetenek taramasında başarılı olan sporcularımız ise 2020 Olimpiyatları'na yönelik yetiştirilecek. Yaz spor okullarındaki öğrencilerimizden geleceğin milli sporcuları, Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Engelli gençlerimizin evde hapis olmamalı, gençlerin sosyalleşmelerini sağlamak ve olimpiyatlara engelli sporcu yetiştirmek amacıyla bu yıl ilk defa başlatılan Engelliler İl Spor Merkezlerimiz hizmete girmiştir. Engelli vatandaşlarımızın ve velilerinin bu konuda duyarlı olmalarını ve İl Spor Müdürlüğümüze talepte bulunarak yardımcı olmalarını istemekteyiz" dedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Yaz Kur-an Kursu öğrencilerine yönelikte hazırlanan program doğrultusunda sportif etkinlikler devam ediyor. 29 Haziran'da başlayan Yaz Spor Okulları 29 Ağustos'ta sona erecek.

(MT-SLH-Y)



25.07.2017 14:08:18 TSI

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