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Mersin'de 3 bin metre rakımda yol yapım çalışması



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Toros dağlarının zirvesinde, 3 bin metre rakımda, kent merkezine 300 kilometre uzakta yol açma çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler üzerine harekete geçerek, yaz mevsiminde Yörüklerin göç yolu olarak kullandığı bölgelere yol açmaya başladı. Çamlıyayla ilçesinden Yörük çadırlarının bulunduğu Yazıgöl, Camızpınarı ve Saimbaşı bölgesine kadar yaklaşık 40 kilometrelik yolun bakım ve onarımını yapan Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgede yaklaşık 30 gündür ekskavatör iş makinası ile de yeni yol güzergahı oluşturuyor.

Kış aylarında kar nedeniyle kapanan yolları açan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında dağlara göçen Yörüklerin ulaşım sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

"Yörük çadırlarındaki duman ebediyen tütecek"

Mersin'de üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimizde taşıdığımız vebalin de sorumluluğun da farkındayız. Ama her zaman dediğimiz gibi bizim için zor diye bir şey yok, imkansızı başarmamız da zaman alır. Bu bilinçle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gidip Toros dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk'ü yenemez' sözünden hareketle Yörük kültürünün devam edebilmesi ve Toros dağlarının zirvelerinde ay-yıldızlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için çalışıyoruz. Bizler var olduğumuz müddetçe Ulu Önder Atatürk'ün bahsettiği Yörük çadırlarındaki duman ebediyen tütecektir. Dolayısıyla Mersin'e yüzlerce kilometre uzakta da olsa, binlerce metre yüksekte de olsa bizim için fark etmez" dedi.

Camızpınarı mevkiinde konaklayan Yörükler, 2 bin 800 metre rakımda Büyükşehir Belediyesi'nin metrelerce yüksekte, kilometrelerce uzakta bile kendilerini düşünmesinden dolayı teşekkürlerini iletirken, hiç akıllarına gelmeyen hizmeti gördüklerini ifade ettiler.

(HSK-Y)



25.07.2017 14:08:34 TSI

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