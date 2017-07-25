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Büyükşehir'den Honaz'a otogar

25 Temmuz 2017 Salı, 14:19
Büyükşehir'den Honaz'a otogar
Büyükşehir'den Honaz'a otogar

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Honaz ilçesine otobüs terminali kazandırıyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy ilçesinin ardından Honaz ilçesine kazandıracağı modern otobüs terminalinin yapımına başladı. Hafriyat işlemleri ve gro beton dökümü tamamlanan proje bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşacak. İnşaat alanı 2 bin 100 metrekare olarak planlanan terminal tamamlandığında, zemin katta 10 adet iş yeri ve kafeterya ile diğer tesisler bulunacak. Bodrum katta ise sığınak, yemekhane, personel odaları, mutfak, kafeterya, 6 adet iş yeri, depo, otobüs park alanı ve mescit yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden Honaz Otobüs Terminali tamamlandığında, Honaz'ın modern bir tesise kavuşacağı belirtilirken, bölge cazibe merkezi olacak.

"Honaz daha güzel olacak"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin tüm ilçelerinde olduğu gibi Honaz'da da yatırımların devam ettiğini belirterek, "Honaz'da vatandaşlarımıza modern bir otogar sözü vermiştik. Şimdi o sözümüzü yerine getirmenin mutluğunu yaşıyoruz" dedi. Daha önce Sarayköy ilçesine modern bir otogar kazandırdıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Honaz ilçemize de kısa sürede yeni ve modern bir terminal kazandıracağız. İhtiyaç olan tüm ilçelerimizde yatırımlarımız sürecek. Biz vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Bunun için yola çıktık ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah Honaz daha güzel olacak. Yeter ki birlik beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

25.07.2017 14:20:58 TSI
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