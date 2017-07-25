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Otobüsten düşerek yaralanan vatandaşın Karaçanta evine gitti



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KARS (İHA) - Geçtiğimiz günlerde toplu taşıma aracından düşerek yaralanan vatandaşı Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

85 yaşında yaşlı anne ve babasıyla yaşayan, onların bakımını üstlenen Ferah Kömekçiler, 4 Temmuz 2017 günü bindiği halk otobüsünden inerken bir anlık ihmal sonucu düşerek ağır şekilde yaralandı. Düşme esnasında başından aldığı ağır darbe sonucu baygınlık geçiren bilinci kapalı halde kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan, Beyin Cerrahi doktorlarının beyin kanaması ve kafatasının büyük bir bölümünün parçalanmış olduğu yapılan tetkik ve teşhis sonucu anlaşılan Kömekçiler, 21 gün yaşam mücadelesi verdi.

Ağır ameliyat geçiren kafatasının büyük bir bölümü alınan ve 3 ay sonra tekrar bir Cerrahi operasyon geçirecek olan Ferah Kömekçiler'e ziyarette bulunan ve durumu hakkında bilgi edinen Başkan Karaçanta, Kömekçilere, her türlü desteği vereceğini belirtti.

Aileyle sohbet eden Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Yaşanan bu talihsiz olay bana intikal ettiği andan itibaren beni derinden üzmüştür. Böylesi acı olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızın ve araç sürücülerinin daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.

Toplu taşıma aracından düşerek yaralanan Ferak Kömekçiler'in sağlık durumunun takipçisi olacağını ifade edem Başkan Karaçanta, Kömekçile're, her zaman yanında olacağı sözünü de verdi.

(IÇ-AA-Y)



25.07.2017 14:21:04 TSI

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