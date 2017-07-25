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"Kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktır"

25 Temmuz 2017 Salı, 14:20
"Kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktır"
"Kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktır"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Beyaz Masa'da halkla buluşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Mesafede herkese eşitiz, kapımız tüm vatandaşlarımıza açık" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Beyaz Masa'da halkla buluşmaya devam ediyor. Beyaz Masa'da vatandaşlarla görüşen Başkan Atilla, öneri ve talepleri dinledi. Samimi ortamda yapılan görüşmelerde Başkan Atilla, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşlarla görüşerek Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini planladıklarını belirten Başkan Atilla, "Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Mesafede herkese eşitiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza açık, Büyükşehir Belediyesi halkı için vardır. Halkımızın sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz." dedi.
Vatandaşlar ise Başkan Atilla'nın kente yaptığı hizmetlerden memnun olduğunu söyledi. Başkan Atilla'nın sürekli halkla iç içe olduğu belirten vatandaşlar, "Diyarbakır'da ilk defa bir belediye başkanı beyaz masada halkla bir araya geliyor. Cumali Başkanımıza sürekli ulaşabiliyoruz. Bu şekilde sorunlarımız Cumali Başkanımızın yardımıyla hızlıca çözülüyor. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.
(İHA-AKK-Y)

25.07.2017 14:21:15 TSI
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