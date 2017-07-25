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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

25 Temmuz 2017 Salı, 14:20
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 20 gram uyuşturucu madde ile 4 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan materyal ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticareti Yapmak" suçundan 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 1'i tutuklanırken, 15 şüpheli şahıs ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
(ET-AA-Y)

25.07.2017 14:21:19 TSI
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