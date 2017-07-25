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Türkiye'ye örnek olacak Tarım Köy Projesi vatandaşlara anlatıldı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, kırsal alanda yaşayan vatandaşların çağdaş, planlı, sosyal donatısı olan konutlarda yaşayabilmesi için uygulanan 'Tarım Köy Projesi'ni hayata geçirecek. Projenin uygulanacağı pilot mahallelerden birisi olan Bağyolu'nda vatandaşlara projeyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye'nin örnek projelerinden birisini daha Manisalıların hizmetine kazandırıyor. Belirlenen örnek mahallelerde kırsal alanda yaşayan vatandaşların çağdaş, planlı, sosyal donatısı olan konutlarda yaşayabilmesi için uygulanan proje olan 'Tarım Köy Projesi', Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve teknik personel tarafından Bağyolu'nda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlara anlatıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi adına toplantıya katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Türkiye'nin değişik bölgelerinde uygulanan projeyi Manisalılara kazandıracaklarını vurgulayarak, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'ya yakışır dev projeleri halkımızın hizmetine kazandırmak amacıyla gece gündüz çalışıyor. Örnek projelerden birisi olan Tarım Köy Projesi'ni de halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Projeyle ilgili 5-6 örnek mahallemizi belirledik. Uzun bir süre yer çalışması, taslak plan çalışması yaptık. Tarım Köy Projesi kapsamında kırsal alanda yaşayan insanlarımızın çağdaş, planlı, sosyal donatısını olan konutlarda yaşayabilmesi için uygulanan projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bağyolu, projeye uygun örnek mahallelerimizden birisi olduğu için projeye buradan başlamak istiyoruz. Projeyle ilgili hazırlığımızı bitirdik. Müracaatımızı alıp, plan çalışmasını yaptık. Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik anket çalışması yapacağız. Vatandaşlarımız projenin avantajlarını, dezavantajlarını öğrenecek" dedi.



Vatandaşlar anket çalışmalarından memnun

Tarım Köy Projesi'nin Bağyolu'nda vatandaşlara anlatılmasının ardından Sosyal Konutlar Müdürlüğü personelleri Bağyolu'nda ve Yunusemre Belediyesi Muradiye Ek Hizmet Binası'nda vatandaşlara anket çalışması gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, "Gerek Bağyolu Mahallemizde gerekse Muradiye Ek Hizmet Binamızda vatandaşlarımıza yönelik anket çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 200'den fazla vatandaşımızla anket yaptık. 18 Temmuz itibariyle başlayan anket çalışmamız 27 Temmuz'da sona erecek. Anket aşamasının ardından projemizi TOKİ'ye sunacağız. Şu ana kadar TOKİ'nin bizden istediği 100 kişilik talep sayısını geçmiş bulunmaktayız. Bağyolu'nda yaşayan vatandaşlarımız projemizden çok memnun" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



25.07.2017 14:30:49 TSI

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