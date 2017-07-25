Bafra'da Doğa Bisiklet Turu
(Fotoğraflı)
Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği Kapıkaya Mahallesi'nde ırmak boyunca "Doğa Bisiklet Turu" düzenledi.
Asar Mahallesi'nden start alan bisikletliler Altınkaya Baraj kapaklarında bulunan köprüden Kapıkaya Mahallesi'ne geçtiler. Elli bisikletlinin katıldığı tur, jandarma eskortluğunda gerçekleşti. Bisikletliler Derneği Samsun Temsilcisi Tarık Torun'un da yer aldığı bisiklet turuna katılan bisikletliler doğal güzellikler karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.
Yol boyunca Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan piknik alanında ihtiyaçlarını giderdiler. Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Kızılırmak boyunca dağ havasında ve doğa güzellikleriyle, tarihi kalıntıların bol olduğu bir bölgede bisiklet turu yapmanın keyfini çıkardık. Kolay jandarma birliklerinin eskortluğunda yaptığımız bisiklet gezintimize katılan tüm bisiklet tutkunlarına teşekkür ediyorum" dedi.
(ŞU-SLH-Y)
25.07.2017 14:30:50 TSI
NNNN