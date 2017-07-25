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Başkan Özkan dolunun vurduğu ovada incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dolu afetinin yaşandığı arazilerde incelemelerde bulundu.

Karacabey'e bağlı Bakırköy Mahallesi'nde zarar gören tarlalarda büyük hasarın oluştuğunu ifade eden Başkan Ali Özkan, "Çiftçilerimiz büyük bir afatla karşı karşıya kaldı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Gün geçtikçe, sıcaklık ortaya çıktıkça hasarın dozajı daha da artmakta. Kavun, karpuz ve domates gibi ürünlerin çoğu tarlada kalacak. Yapılan masraflar boşa gitmiş olacak. Zaten borç içerisinde, sıkıntılı bir şekilde tarım faaliyetlerini sürdürmeye çalışan çiftçimiz Karacabey ve Mustafakemalpaşa da mağdur durumda" dedi.

Durumu tespit etmek için yetkililerin dolunun vurduğu tarlaları gezdiğini söyleyen Özkan, "İnşallah, söz konusu afet durumu olan bu ilçeler, köyler ve mahalleler afet statüsüne alınacak. Buna göre değerlendirmeler yapılacak. TARSİM ile ilgili, ÇKS ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Başbakan Yardımcımız konuyu Bakanlar Kurulu'na taşıyacağını söyledi. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve hükümet yetkilileriyle bunu paylaşacağını ifade etti. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da üreticilik yapan ve bu afetten mağdur olan insanlar olumlu haberleri bekliyorlar. Üreticilerimize geçmiş olsun. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

(YK-MŞ)



25.07.2017 14:35:00 TSI

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