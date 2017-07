YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ardahan'a 3 kupa getiren rahvan atçıları, Başkan Köksoy ağırladı

Ardahan'a 3 kupa getiren rahvan atçıları, Başkan Köksoy ağırladı



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Ardahan Rahvan At Binicilik ve Spor Kulübü Derneği, Erzurum'da düzenlenen Rahvan At yarışlarında kazandıkları kupalarla Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u makamında ziyaret etti.

Erzurum Rahvan At müsabakalarına Ardahan'dan katılan Rahvan At Binicilik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arabul üçlü taylarda ikincilik elde ederken, Ümit Arabul ise 4'lü taylarda üçüncülük kupası aldı. Baş altı kategorisinde ise Kardiyolog Doktor Sefa Gül üçüncülük elde etti

Yarışmalarda elde ettikleri kupalarla birlikte Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u ziyaret eden rahvan sporcuları, üç kupa ile Ardahan'a dönmenin gururunu yaşadıklarını söylediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "50 dönümlük alanda at binme kültürünü 12 ay yaşatmak için proje aşamasını tamamlayarak çalışma aşmasına geldik. Bu güzel sporu ve aynı zamanda bir turizm değeri de olan rahvan atlı spor kültürümüzü yaşatmak için her zaman bu çabanın içerisinde olduk. Son altı, yedi yıl öncesine kadar neredeyse bitme noktasına gelen Ardahan'da ki Rahvan at sayısı bugün 50'yi aşmış durumdadır. Bu anlamda ata merak saran, atı hobi olarak kabul eden ve bu işe sevdalanan tüm at severlere ve atçılarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmada dereceye giren Kardiyolog Doktor Sefa Gül'e, Rahvan At Binicilik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arabul'a ve Ümit Arabul'a teşekkür ediyorum." dedi.

(AA-AA-Y)



25.07.2017 14:36:49 TSI

NNNN