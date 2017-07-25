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Yalovalı okçu İstanbul'da üçüncü oldu



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler-Kadetler Türkiye Şampiyonasında Yalovalı okçu Haydarcan Yıldırım üçüncü oldu.

15 Temmuz Şehitleri Gençler - Kadetler Türkiye Şampiyonası İstanbul Okçular Vakfı Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 47 Kulüpten 204 sporcu katılarak ter döktü. Makaralı yay genç erkek kategorisinde mücadele eden Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nden Haydarcan Yıldırım, Bozoklar Okçuluk Kulübü'nden Furkan Dernekli ve Marmara Okçuluk Kulübü'nden Eralp Yavuz'a geçilerek üçüncü oldu.

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü okuçuluk antrenörü Efrahim Canfes, "Yaptığımız disiplinli çalışmalar sayesinde katıldığımız müsabakalardan madalyalar ile döndüğümüz için mutluyuz. Sporcumuz 11 -14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapılan 2017 Okçuluk Gençlik Kupasında da makaralı yay genç erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yalova'nın adını milli takıma sporcu vererek ülkemizi temsilen uluslararasında da duyurmayı hedefliyoruz" dedi.

(EB-MŞ)



25.07.2017 14:38:36 TSI

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