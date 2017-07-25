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Emlak vergisi oranları askıya çıktı



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KOCAELİ (İHA) - Emlak Vergisi Kanunu uyarınca dört yılda bir hesaplanan emlak vergisi oranlarında 2018 yılı için ilgili komisyonun belirlediği oranlar askıya çıkartıldı.

İzmit Belediyesi, Emlak vergisi oranları konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Asgari arsa metrekare birim değerleri her 4 yılda bir kurulan Takdir Komisyonu üyeleri tarafından cadde ve sokak ve bazında belirleniyor. Komisyonun bütün cadde ve sokaklar için belirlediği yeni oranların askıya çıkartıldığı, askı süresi sonucunda itirazların değerlendirildikten sonra yürürlüğe girecek. İtirazların 31 Temmuz tarihine kadar Kocaeli Vergi Mahkemelerine yapılacağı ifade edildi. Belediye Başkanı veya görevlendirdiği bir memurun komisyon başkanlığındaki taktir komisyonunda belediyeden yetkili bir memur, Vergi Dairesi'nce görevlendirilen iki memur, Tapu Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir memur, Ticaret Odası'ndan bir temsilci, Organize Sanayi Bölge temsilcisi ile mahalle veya köy muhtarından oluşuyor."

"Yaklaşık 80 sayfadan yer alan 2018 yılı arsa metrekare birim fiyatlarının mahalle veya köy muhtarlıkları, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Vergi Dairesi ve İzmit Belediyesi ilan panosunda askıya çıkartıldı. Vatandaşlar, açıklanan yerlere giderek birim fiyatlarını inceleyebilecek. Taktir Komisyonunun belirlediği oranların 2021 yılına kadar geçerli olacak."

(GY-Y)



25.07.2017 14:40:34 TSI

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