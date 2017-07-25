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Başkan Mehmet Kocadon depremzedeleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Depremin ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

21 Temmuz Cuma gece saat 01.31'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde Bodrum'da, herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. Başkan Mehmet Kocadon, Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ, bazı meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri ile birlikte evleri hasar gören kimi depremzede vatandaşlara ziyaretlerde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yalıçiftlik Mahallesi'nde depremden etkilenen vatandaşlara moral veren Mehmet Kocadon, ekibiyle birlikte incelemelerde bulunarak kimsenin mağdur durumda kalmayacağını bildirdi.

Bodrum'daki böyle büyük bir depremde, kentsel mimarinin korunmasının ne denli önem arz ettiğini de gördüklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Çok şükür Bodrum'da, herhangi bir can kaybını yaşamadık. Panikle balkondan atlayanlar veya dışarı çıkmaya çalışırlarken yaralanan vatandaşlarımız oldu ki onların da tedavileri sürüyor. Bodrum, bu depremin sonunda kale gibi sapasağlam bir tablo çizdi. Birinci derecede deprem kuşağında yer alan Bodrum'da, evlerin yüksekliği konusundaki hassasiyetimizi önemle sürdürüyoruz. Böyle şiddetli bir depremi, ufak tefek hasarlarla atlatmış olmak, Bodrum olarak aldığımız kararlarda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Tarihten bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Bodrum yarımadamız, doğal güzellikleri, turistik ve kültürel değerleriyle turizmin en önemli kentlerinden biri olarak adını dünyaya duyurmaya devam etmektedir. Bodrum'un bayrağına bir yıldız daha eklemek için Bodrum'u korumaya, kollamaya ve Bodrum'u yarınlara hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.

Depremzede vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden Başkan Kocadon'a ve ekibine verdikleri moral ve destek için teşekkür etti.

Depremin hemen ardından sahada incelemelerde bulunan Bodrum Belediyesi ekipleri, ivedilikle mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Bodrum Kaymakamlığı bünyesinde kurulan komisyonun raporları doğrultusunda gerçekleşen çalışmalara da destek olan ekipler, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya devam etti.

Yetkililer, doğal afetten etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla ellerinden gelen yardımı sunduklarını, hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için gerekli çalışmaları da hızla sürdürdüklerini söyledi.

(MB-Y)



25.07.2017 14:43:50 TSI

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