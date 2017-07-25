YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Marmaraereğlisi doğalgaza kavuştu

Marmaraereğlisi doğalgaza kavuştu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediyesi 2014-2019 yatırım programları arasında olan Doğalgaz Projesini yoğun ve planlı çalışmalarla hayata geçirdi.

Marmaraereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde doğalgaz verilen bir apartmanın önünde tören gerçekleştirildi. Törene Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ile birlikte Kaymakamı Sıdkı Zehin, Çordaş yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uyan, projesinin yoğun çalışmalar sayesinde planlanan süreden çok daha kısa bir zamanda tamamladıklarını belirtti.

Marmaraereğlisi için bir milat olan doğalgaz projesinin vatandaşa sunulması ile birlikte ilk yapılan hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Uyan, "Yıllardır vermiş olduğumuz mücadelenin bugün sonuna geldik. İlçemizin en önemli ihtiyacı olan doğalgazı getirdik. İlçemiz 24 bin 500 kişilik nüfusa sahip ama artık doğalgaza kavuştu ve bundan dolayı önümüzdeki yıllarda nüfus artışı yaşanacak. Küçük bir ilçede Yüksek kalitede hizmeti kendimize ilke edinerek çıktığımız hizmet yolunda 'uyumadan' hizmetimize devam ediyoruz. Neden bizi karalama kampanyalarının içine çekmeye çalıştıkları gün gibi ortada. İlçede doğalgaz gibi ilkleri yaşatmak ve her daim halka hizmeti kendine ilke edinmek herkesin başarabileceği bir durum değildir. Uyuyanla çalışan arasındaki fark burada. Kim uyuyor kim çalışıyor belli. Marmaraereğlisi için yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Devam edecek olan hizmetlerimiz ile halkımızın sağlığı ve yaşam kalitesi her zaman önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Doğalgaz ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Önemli hizmetten son derece memnun olan vatandaşlar, "Hizmette sınır tanımayan ve hizmette kaliteye önem veren başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkanımız söz verdiği gibi doğalgazı bize getirdi. Bizim için çok önemli olan bu hizmeti getiren başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

(HLD-MK-Y)



25.07.2017 14:42:52 TSI

NNNN

