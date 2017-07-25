İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları toplantısı yapıldı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı Vali Aktaş başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile valilik toplantı salonunda yapıldı.
Önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesiyle başlayın toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2017 yılı ilk altı aylık faaliyetleri hakkında kurula bilgi verildi.
Toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı hakkında kurulun görüş ve önerilerinin alınarak gerekli işlemleri yapılması, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kendi işini kurmak için verilen projelerin incelenerek karara bağlanması, konuları görüşüldü.
Daha sonra karşılıklı görüş alış verişinin ardından dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.
(COŞ-AÖ-Y)
25.07.2017 14:47:54 TSI
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