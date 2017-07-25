Cunda Uygulama Oteli'nde 'Okul Bazlı Bütçe Uygulamaları' semineri
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Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Bazlı Bütçe Uygulamaları Seminerini başladı.
Seminerin açılış programı Cunda Uygulama Otelinin Konferans salonunda gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını, otelden sorumlu müdür Abdulaziz Yük, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya yaptı.
5 gün sürecek seminerin katılımcılarının Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan müdürlerden oluştuğu öğrenildi.
(SS-BT)
25.07.2017 14:48:07 TSI
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