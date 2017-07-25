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Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 5 bin ton mazot desteği



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan pancar çiftçisinin motorin ihtiyacına Kayseri Şeker'den büyük destek sağlandığı belirtildi.

Şeker Pancarı tarımının kampanyasının başladığı ekim dönemi olan Nisan ayında ekim için, çapa ve sulama dönemi için ise Temmuz ayında 5 ilde 12 bölge ve 230 köyde Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından motorin tevzi edilmiş olup,

Kayseri Şeker'in önceki yıllarda ton başına bir litre olan mazot desteği 2017-2018 kampanya dönemi için pancar çiftçilerinden gelen yoğun talep üzerine Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği 1.5 litre ve iki seferde verilmeye başlanması, çiftçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

2017-2018 kampanya döneminin ilk dört ayında pancar çiftçisine yaklaşık 5 bin ton civarında mazot dağıtımının gerçekleştiği belirtildi.

(AÖ-Y)



25.07.2017 14:50:10 TSI

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