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Vatandaşlardan yol tepkisi

- Vatandaşlar yolun tamamlanması için yeni Bakan Fakıbaba'dan yardım istedi

- Akçakaleliler yol sorunu için Bakan Fakıbaba'ya seslendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Dikeç

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ile Ceylanpınar ilçeleri arasında devam eden ve bir yıldır bitirilemeyen yol yapım çalışmaları vatandaşların tepkisini çekti. Bir araya gelen vatandaşlar, yolun yarım kaldığını iddia ederek yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan yardım istedi.

Yaklaşık bir yıl önce Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yolda genişletme, dolgu ve menfez çalışmaları başladı. Ceylanpınar'dan başlanılarak Akçakale ilçesine doğru yapımı devam eden yol çalışmalarının geç sürdüğünü iddia eden kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, yolun kısa sürede tamamlanması için yetkililere seslendi.

Akçakale ilçesine bağlı Aslanlı kırsal Mahallesinde ikamet eden ve bu yolu kullanmak zorunda kalan Ali Öztürk adlı vatandaş, yol çalışmalarının bir an evvel bitmesi gerektiğini dile getirerek, "Biz vatandaş değil miyiz. Yolumuz yapılmamış, halimiz perişan. , Araçlarımız bu yolda bozuldu. Bu işin yetkilisi kimse gelip yapsın. Böyle giderse bu yol bir sene daha bitmez. Yoldaki tozdan dolayı pamuğumuz kurumaya başladı. Müteahhit su tankeri gönderip sulayıp gidiyor. Yolu yarım yamalak yapıp gidiyorlar" dedi

Bulutlu mahallesinde oturan Ali Kutlu ise duruma tepi göstererek, "Türkiye'nin bir çok yerini gördüm ama bu yol gibi eziyet çeken kimse görmedim. Bu yolun 30 kilometresi kazılmış ama işlem yok. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba belki bizim sesimizi duyar, çaresini bulur. Akçakale'den Şanlıurfa'ya gidene kadar başımız dönüyor. Türkiye'de ne kadar yer gezdim, bu yol bu ova gibisini görmedim. Hastamız ölüyor. Ahmet Eşref Fakıbaba çaresine bakmazsa başka kimse bakmaz" ifadelerini kullandı.

Yolu kullanan sürücüler ise, "Şu halimize bakın, halimiz perişandır. Araçlarımız bozuluyor. Araçlarla gidemediğimiz için bundan sonra eşeklerle gideceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Aslanlı, Akdiken, Guud, Pekmezli, Bulutlu ve Büyüktaş kırsal mahallesi sakinleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşraf Fakıbaba'ya seslenerek bu yolu bakan olan Fakıbaba'dan istediklerini belirtti.

(Şİ-SD-Y)



25.07.2017 14:50:16 TSI

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