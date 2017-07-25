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Mustafa Özcan son yolculuğuna uğurlandı

25 Temmuz 2017 Salı, 14:49
Mustafa Özcan son yolculuğuna uğurlandı
Mustafa Özcan son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Murat Özcan'ın vefat eden babası Mustafa Özcan (90) son yolculuğuna uğurlandı.
Mustafa Özcan için cenaze namazı öğlen namazına müteakiben Reşadiye Camii'nde kılındı. Namaza, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oldukça üzgün olan Özcan'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namazın ardından cenaze Esentepe Mezarlığına defnedildi.
(ÇAĞ-MET-Y)

25.07.2017 14:50:37 TSI
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