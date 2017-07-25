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Darıca'da Erzurum coşkusu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Erzurumlular Derneği gecesinde, on binlerce insan sahile akın etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yanı sıra bölgeden çok sayıda siyaset ve iş adamlarının katıldığı gecede Nurullah Akçayır, Murat Yıldız, Veysel Sayan ve Enis Acar gibi Türk Halk Müziği'nin güçlü sesleri sahne alırken, Erzurum Yöresi Folklör Ekibi'nin gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Programda 15 Temmuz şehitlerinden Edip Zengin ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okutulurken, geceye katılanlar şehitler için dua etti. Darıca Erzurumlular Derneği tarafından şehitlerimiz anısına hazırlanan sinevizyon gösterimi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Sıddık Topal, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta Başkan Karabacak olmak üzere herkese teşekkür etti. Topal "Milli mücadelenin başlangıç noktalarından olan Erzurum Kongresi'nden çıkan kararlar Kurtuluş Mücadelesinin temel taşlarından biri olmuştur. O günden bugüne geçen sürede bizlerde Milli Mücadele ruhuyla geleceğimize yön verme gayreti içindeyiz. Doğduğumuz yerleri unutmadan doyduğumuz yere hizmet için çalışıyoruz. Gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

Programda selamlama konuşmasını Erzurum'un yöresel kıyafetiyle sahneye çıkarak yapan Başkan Karabacak'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Konuşmasına herkesi selamlayarak başlayan Başkan Karabacak, "Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında her akşam ayrı bir yörenin türkülerini dinliyor, oyunlarını izliyor ve kültürlerini tanıyoruz. Gecemize iştirak ederek bizleri onurlandıran sizlere teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum. Gecemiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise kısa selamlama konuşmasında, "Şehirler ve kültürleri birleştiren bu güzel ortamın hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri yapmak, binlerce insanı bir araya getirmek zordur, bu zorlukları bilen bir insan olarak bu güzel ortamda bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Gecemiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, program folklör gösterisi ve türküler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

(GY-Y)



25.07.2017 14:50:55 TSI

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