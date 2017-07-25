Büyükşehir'den sıcak asfalt çalışması
(Fotoğraflı)
Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Hacıveliler, Hızırkahya ve Kavakköy Mahalle arasındaki 4 kilometrelik yoldaki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi Kumluca ve Finike ilçelerini birbirine bağlayan 4 kilometrelik uzunluğunda olan Hacıveliler, Hızırkahya ve Kavakköy Mahalleleri bağlantı yolunu sıcak asfaltta kapladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, Hacıveliler, Hızırkahya ve Kavakköy Mahallelerini bağlayan yolda çalışmaların tamamlandığını söyledi. Evran, "Kumluca ilçemizin Merkez mahallelerinde olduğu gibi kırsalındaki mahallelerde de çalışmalarımıza ara vermeden Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı ve asfalt konusunda gerekli yatırımları yapıyoruz. Belirlenen program dâhilinde yöremizde sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları devam edecek" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)
25.07.2017 14:51:46 TSI
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