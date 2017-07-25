YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Payas'ta "Eğitimde İşbirliği" protokolü

Payas'ta "Eğitimde İşbirliği" protokolü



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde belediye ve ilçe mili eğitim müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği" protokolü imzalandı.

Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde düzenlenen imza töreninde hazırlanan projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilçedeki tüm okullarda eğitim gören öğrencilerin kazanımlarının en üst seviyelere çıkarak başarılarının artırılmasının hedeflendiği, ilçedeki eğitim ve öğretim başarısının artarak devam ettirilmesi için uygulanacak çalışmalar anlatıldı.

İmza töreninde konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından eğitim ve öğretim başarısını daha da arttırmaya yönelik hazırlanan projeyi hayata geçirecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Altan, "Bu çalışmayla birlikte ilçemiz nasıl ki demir çelik sektöründe yüzde 40 üretim ile ülkemizin sanayi omurgasını oluşturarak adından söz ettiriyorsa eğitimde de Payasımızın ismi lanse ettirelecektir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol sözleşmesi imzalandı.

(NCT-Y)



25.07.2017 14:56:22 TSI

NNNN

