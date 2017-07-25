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Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğinden TRAKYAKA Destekli Kamu İhale Mevzuatı eğitimi

25 Temmuz 2017 Salı, 14:56
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğinden TRAKYAKA Destekli Kamu İhale Mevzuatı eğitimi
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğinden TRAKYAKA Destekli Kamu İhale Mevzuatı eğitimi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği Proje Yönetim Birimi tarafından Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2017 Teknik Destek Programı için hazırlanan 'Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Projesi' TRAKYAKA tarafından kabul edildi.
Proje kapsamında genel sekreterlik ve ona bağlı sağlık tesislerinde görev yapan yönetici, uzman ve satın alma birimi çalışanlarına uzman eğitimci tarafından 35 saat süreyle 'Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi' verilecek. Genel Sekreter Uzm. Dr. Cengiz Becerir projeyle, Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve ona bağlı sağlık tesislerine nitelikli ve işinde uzman personel kazandırılarak kurum içi kalite ve verimliliğin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin sözleşmeyi imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundu.
(HLD-MK-Y)

25.07.2017 14:58:36 TSI
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