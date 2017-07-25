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Başkan Köşker, Gebzelilerle buluşmayı sürdürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe halkı ve esnaflarla bir araya gelerek önerilerini almayı sürdürüyor.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Gebzelilelerin talepleri ve önerileri bizzat dinliyor. Ziyaretlerde Başkan Köşker, belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında da hemşehrilerini ilk elden bilgilendiriyor. Alt ve üst yapı çalışmalarına ilaveten hayata geçirilen projeler ve hedeflenen çalışmalarla Gebze'nin hızla daha modern bir şehir kimliğine kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Köşker, Gebzeli hemşehrilerine desteklerinden ötürü de teşekkür etti. Vatandaşlar da kendilerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgi veren Başkan Köşker'e teşekkür ettiler.

(GY-Y)



25.07.2017 14:59:45 TSI

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