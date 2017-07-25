Mermerciler Derneğinde görev dağılımı yapıldı
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Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Mermerciler Derneği'nde gerçekleşen genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı.
Mermerciler Odası Dernek Başkanının Abdülkadir Sönmez'in olduğu Yönetim Kurulunda, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Nazlı, Sayman Mustafa Keskin, Sekreter Emre Ocak, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Yusuf Çavdar ve Hasan Altıntaş oldu.
Denetim Kurulu Başkanı Necip Sarıkaya, Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Murat Akın ve Ender Çeler oldu. Yedek Yönetim Kurulu şu; Sezayi Akın, İbrahim Ürey, Murat Sarı, Bayram Palaz, Mehmet Karahan. Denetim Kurulu Yedek Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Süleyman Ceylan, Mehmet Değirmenci ve Serdar Akın'dan oluştu.
(MY-MET-Y)
25.07.2017 15:01:40 TSI
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