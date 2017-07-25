YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Darıca Yaz Spor Okulları eğitimlerini sürdürüyor

Darıca Yaz Spor Okulları eğitimlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, 9 ayrı branşta bin 500 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Darıca Yaz Spor Okulları her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin spor kıyafetlerini ücretsiz veriyor. Yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol ,jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo ve eğlenceli atletizm olmak üzere toplam 9 ayrı branşta uzman eğitici kadrosuyla eğitim veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara yaklaşık bin 500 öğrenci katılıyor.

Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde izleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaz spor okullarının gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Karabacak, "Yaz Spor Okullarımız çocuklarımızın hem yaz tatillerini değerlendirmeleri, hem de yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için önemli bir fırsat. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına Darıca Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu vesileyle çocuklarımıza iyi tatiller ve iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

(GY-Y)



25.07.2017 15:08:46 TSI

NNNN

