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İzmit Belediyesi'nde beton yol ihalesi

25 Temmuz 2017 Salı, 15:16
İzmit Belediyesi'nde beton yol ihalesi
İzmit Belediyesi'nde beton yol ihalesi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nde baskı beton, saha betonu, beton yol ve kaldırım yapımı işi ihalesi yapıldı.
İzmit Belediyesi sınırları içerisindeki mahalle ve köylerde beton yol, beton kaldırım, saha betonu işlerinde hizmet alımı için ihale düzenledi. Fen İşleri Müdürlüğü'nde yapılan ve yaklaşık maliyeti 345 bin 72 TL olan ihaleye 8 firma katıldı. İhalede en yüksek teklif 435 bin 678 TL olurken en düşük teklif ise 246 bin 848 TL oldu. Yapım süresi 90 gün olan ihaleyi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.
(GY-Y)

25.07.2017 15:18:10 TSI
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