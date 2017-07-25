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Başkan Kayda'dan şenlik teşekkürü



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi'nin düzenlediği 23. Geleneksel Adala Şeftali Şenliğinde 3 gün boyunca özverili çalışarak kusursuz bir organizasyon gerçekleştiren belediye personeline teşekkür ederek Adala Mahallesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 23. Geleneksel Adala Şeftali Şenliğinin mükemmel organizasyonuyla büyük beğeni topladığını belirten Başkan Kayda, "Adala Mahallemizin tanıtımında büyük katkısı olan ve belediyemizin düzenlediği şenliğimizi yaptık. Şenlik nedeniyle binlerce vatandaşımızı Adala Mahallemizde en iyi şekilde ağırladık. Adala Mahallemizde bulunan kanyonu, İngiltere'de benim de katıldığım Jeopark toplantısında dünyaya tanıttık. Öyle ki Adala dünya markası bir mahalle olma yolunda ve İngiltere ve Japonya'dan Adala Kanyonunu görmeye geldiler. Adala sayesinde Salihli'yi dünyaya tanıtıyoruz. Dolayısıyla belediyemizin tüm ekipleriyle iş birliği içerisinde çok güzel çalışmalar yapıldığını bir kez daha gördük. Vatandaşlarımızın bu şenlikten memnuniyetle ayrılması bizim için çok önemliydi ve bu sizlerin sayenizde oldu. Tüm personelime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adala Mahallesinde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Salihli koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Adala Mahalle Sorumlusu Vedat Ateş ve personeller katıldı.

(BA-SC)



25.07.2017 15:19:58 TSI

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