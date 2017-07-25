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Kaymakam Üçer'den düğünlerde silah atılmaması ricası



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan vatandaş buluşmalarında konuşan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, "Düğünlerde silah atılmasına şiddetle karşıyız" dedi.

Turhal Kaymakamlığı tarafından yapılan açık hava toplantısında protokol üyeleri Meydan, Pazar ve Kova mahallelerinde yaşayan vatandaşlar bir araya geldi. Toplantıya katılan vatandaşlara seslenen Kaymakam Üçer,"Bildiğiniz gibi yaz ayları ile birlikte kapı düğünlerinde de büyük artış oluyor ve bununla birlikte de silah atılması ile ilgili şikayetler de çoğalıyor. Öncelikle şunu söylemek isterim ki düğünlerde silah atılmasına şiddetle karşıyız. Sizlerden ricam toplum olarak buna tepki vermeniz ve düğününüzün kana bulanmasına izin vermemenizdir. Bu konuya hassasiyet göstermenizi istiyoruz" dedi.

(DEE-UY-Y-)



25.07.2017 15:20:26 TSI

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