ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Üçer'den düğünlerde silah atılmaması ricası

25 Temmuz 2017 Salı, 15:18
Kaymakam Üçer'den düğünlerde silah atılmaması ricası
Kaymakam Üçer'den düğünlerde silah atılmaması ricası

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan vatandaş buluşmalarında konuşan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, "Düğünlerde silah atılmasına şiddetle karşıyız" dedi.
Turhal Kaymakamlığı tarafından yapılan açık hava toplantısında protokol üyeleri Meydan, Pazar ve Kova mahallelerinde yaşayan vatandaşlar bir araya geldi. Toplantıya katılan vatandaşlara seslenen Kaymakam Üçer,"Bildiğiniz gibi yaz ayları ile birlikte kapı düğünlerinde de büyük artış oluyor ve bununla birlikte de silah atılması ile ilgili şikayetler de çoğalıyor. Öncelikle şunu söylemek isterim ki düğünlerde silah atılmasına şiddetle karşıyız. Sizlerden ricam toplum olarak buna tepki vermeniz ve düğününüzün kana bulanmasına izin vermemenizdir. Bu konuya hassasiyet göstermenizi istiyoruz" dedi.
(DEE-UY-Y-)

25.07.2017 15:20:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niksar'daki 'Kale Hamamı' restore ediliyor
YEREL

NİKSAR'DAKİ 'KALE HAMAMI' RESTORE EDİLİYOR
Niksar Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi yaşlılara evde temizlik hizmeti
YEREL

NİKSAR BELEDİYESİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİBİ YAŞLILARA EVDE TEMİZLİK HİZMETİ
Tokat Valisi Toraman'a İhlas yöneticilerinden ziyaret
YEREL

TOKAT VALİSİ TORAMAN'A İHLAS YÖNETİCİLERİNDEN ZİYARET
Turhal'da ilk lavanta hasadı yapıldı
YEREL

TURHAL'DA İLK LAVANTA HASADI YAPILDI