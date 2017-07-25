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Yıldırımlılardan kültür turlarına büyük ilgi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından Türkiye'nin tarihî ve doğal güzelliklerine sahip şehirlerine ücretsiz olarak düzenlenen kültür turlarında ağustos ayı kayıtları başladı.

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini ücretsiz olarak Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine taşımaya devam ediyor.Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen kültür turlarında 11 bin 776 kişiyi eşsiz doğal ve tarihi zenginliklerle buluşturan Yıldırım Belediyesi, bu sene gerçekleştirdiği turlarla Yıldırımlıları Konya, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Safranbolu-Amasra ve İstanbul'a götürüyor. Bu yıl düzenlenen 110 sefere 4 bin 890 vatandaş katıldı. Kültür turlarında ağustos ayı kayıtları da ilgi görürken, turlara katılmak isteyen vatandaşlar Yıldırım Belediyesi hizmet binası ve Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki başvuru noktalarından biletlerini alabiliyor. Otobüsler belediye önünden kalkacak. Vatandaşlara gidecekleri yerlerin detaylı bilgilerinin anlatıldığı broşürler de dağıtılacak.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Maksadımız Yıldırım'ın kültür-sanat çıtasını daha da yükseltmek. Bu doğrultuda tarih ve kültür dolu ülkemizin güzel şehirlerine günübirlik geziler düzenliyoruz. Yıldırımlıları ülkenin önemli turizm merkezlerine götürmeye bu yıl da devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan Çanakkale, Konya, İstanbul ve Nevşehir'e 256 sefer düzenleyerek, 11 bin 776 vatandaşlarımıza bu mirasımızla kucaklaşma imkanı tanıdık" dedi.

(MŞ)



25.07.2017 15:24:48 TSI

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